МКМС готує проєкт підтримки української та кримськотатарської мов у Криму

Міністр культури, молоді і спорту України спільно з представниками кримськотатарського народу готує проєкт підтримки української і кримськотатарської мов в анексованому Криму.

Про це очільник міністерства Володимир Бородянський сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я вже зустрічався з кримчанами, представниками кримськотатарського народу. Ми будемо робити все для того, щоб у Криму розвивалася українська мова, кримськотатарська мова. Ми зараз розробляємо проєкт, як це зробити, як підтримати розвиток української культури там. Ми будемо доставляти український контент до Криму", - сказав Бородянський.

Він додав, що український контент у Крим будуть доставляти різними способами, не тільки у телевізійному вигляді.