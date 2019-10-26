Бородянський хоче чітко прописати у законі, що таке маніпуляція у ЗМІ

Міністерство культури, молоді та спорту України розроблятиме законодавство щодо визначення поняття маніпуляції у ЗМІ та захисту журналістів.

Про це очільник міністерства Володимир Бородянський сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Нам потрібно чітко визначитись, що таке маніпуляція... Ми будемо законодавчо розробляти, вже дуже багато в Україні напрацювань з точки зору що таке маніпулятивний контент в Україні, зокрема напрацювання Ігоря Куляса (медіаексперт — ред.). Ми будемо, використовуючи ці напрацювання та напрацювання інших людей у цій сфері, робити законодавче врегулювання цих питань", - сказав він.

При цьому міністр не уточнив, яку саме відповідальність можуть запровадити в Україні за маніпуляції у ЗМІ, водночас зауважив, що у різних країнах за маніпуляції передбачена відповідальність у вигляді штрафів, а також в деяких державах є навіть кримінальна відповідальність за спотворення.

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Бородянський також зауважив, що міністерство вдосконалюватиме законодавство і щодо захисту журналістів, створення умов для реалізації в професії.

Він додав, що має працювати законодавство на превенцію, тобто недопущення закриття засобів масової інформації.