У МЗС назвали "абсолютно нахабною" пропозицію Росії визнати анексію Криму

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко назвала «абсолютно нахабною» пропозицію одного з чиновників МЗС Російської Федерації визнати анексію українського Криму.

Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Для всіх очевидно, що Росія здійснила міжнародний злочин – акт агресії проти України. І вимогу чиновника Російської Федерації, про яку ми почули, вважаємо абсолютно нахабною. Вона полягає в тому, що Україні варто було б визнати незаконну окупацію Криму. Ми вважаємо це черговою брудною маніпуляцією Кремля, і нагадуємо Російській Федерації вкотре, що в міжнародних правових документах, а саме в Конвенції ООН з морського права, чітко зафіксовано положення щодо того, якими є права і що саме належить для виконання прав і обов’язків держави, яка є прибережною. Саме Україна є прибережною державою в Чорному, Азовському морі і Керченській протоці, у водах, прилеглих до українського Криму», – наголосила Зеленко.

Водночас вона зазначила, що офіційний Київ готовий до переговорів «у будь-якому форматі» задля повернення своїх територій і утримуваних Росією бранців.

«Ми чітко наголошуємо на тому, що на додаток до тих перемовин, які ведуться в «нормандському форматі» задля того, щоб відновити державний суверенітет і територіальну цілісність, для того, щоб повернути окуповані Росією території, ми готові до переговорів у будь-якому форматі, головне – щоб наші землі до нас повернулися, а наші люди, які зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або на території Росії за ґратами, повернулися додому», – сказала речниця МЗС.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко 22 жовтня сказав в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе визнання Києвом анексії Криму.

Як повідомляв Укрінформ, Держгідрографія виступає з ініціативою створити морський режимний район навколо окупованого Криму, щоб заборонити захід суден в усі порти півострова.

Зазначається, що Держгідрографія видає та підтримує на рівні сучасності колекцію офіційних морських навігаційних карт на води юрисдикції України. Водночас на акваторіях, прилеглих до АР Крим у Чорному та Азовському морях, та українського узбережжя Азовського моря Російська Федерація, всупереч усім міжнародним принципам та нормам, також створює та реалізує електронні навігаційні карти (ЕНК). Такі дії країни-агресора спричинили дублювання ЕНК виробництва України з ЕНК виробництва РФ та створили загрозу для навігації, оскільки таке дублювання під час використання карт у судновому обладнанні (ЕКНІС) може призвести до непередбачуваної поведінки суден та їх зіткнення. Наразі існує 32 випадки такого дублювання.

За допомогою зазначених комплексних дій Держгідрографія збирається домогтися вилучення з незаконного обігу електронної картографічної продукції Росії на води України. Крім того, вони дозволять повністю припинити заходження в кримські порти іноземних суден та частково російських суден. Тому Держгідрографія закликає органи державної влади України, українську та міжнародну спільноту долучитись до ініціативи установи і захистити інтереси України.