Рибальство в Азовському морі: Чубаров закликає терміново зібрати комітет ВР

Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва повинен скликати термінові збори для обговорення правових і моральних аспектів ситуації з рибальством в Азовському морі.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

“Пропонуємо терміново зібратися всім зацікавленим сторонам і делегованим представникам громадськості для обговорення правових і моральних аспектів ситуації з рибальством в Азовському морі, яке триває з моменту окупації Криму. За нашим уявленням, стороною, яка спроможна скликати у дуже короткі терміни таке ефективне зібрання, міг би виступити Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва”, - заявив Чубаров.

За його словами, рівно рік тому українській стороні вдалося уникнути підписання сумнівного протоколу про розподіл з Росією квот на вилов риби в Азовському морі, а сьогодні “Державне агентство рибного господарства України вийшло на фінішну пряму підписання з російською стороною сумнівного протоколу про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік”.

“Рік тому, 23 жовтня 2018 року, в результаті прямого втручання народних депутатів України Рефата Чубарова (вибачте за нескромність), Сергія Висоцького, Віктора Кривенка та його помічниці Наталії Лютикової, а також першого заступника постійного представника Президента України в АРК Ізета Гданова, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим”, - наголосив голова Меджлісу.

При цьому, зазначив він, главу російської делегації Ігоря Рульова і ще двох членів делегації було формально видворено за межі України, оскільки вони раніше, в порушення законів України, в'їжджали на територію тимчасово окупованого Криму.

Проте пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі “по дипломатичних каналах”.

“Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість”, - прокоментував політик.

Як повідомляв Укрінформ, рік тому народний депутат України Рефат Чубаров повідомив, що перервав роботу російсько-української комісії з питань рибальства в Азовському морі, яка 23 жовтня 2018 року проходила під Києвом.