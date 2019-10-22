У Криму російські силовики побили та затримали блогера Гайворонського

В анексованому Криму у вівторок російські силовики затримали ялтинського активіста і журналіста Євгена Гайворонського.

Про це Крим.Реаліі повідомила сестра активіста Дарина.

За її інформацією, все відбулося в Ялті близько 13:00. Під час затримання його декілька разів ударили обличчям об поліцейську машину. Про те, що сталося, Гайворонський встиг повідомити сестрі телефоном.

«Його затримали співробітники центру «Е» на вулиці Садовій у Ялті. Зараз із поліції його привезли до Мирового суду по вулиці Васильєва. Його звинувачують у невиконанні рішення суду, який йому призначив примусове лікування від нібито наркотиків», - розповіла сестра.

Близько двох тижнів тому слідчі органи повернули журналістові український паспорт, вилучений ще навесні під час обшуку в квартирі, яку він знімав у Ялті.

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Коментарі російських правоохоронців у Криму щодо затримання Гайворонського поки що відсутні.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Гайворонського на 10 діб. До цього російські силовики затримали блогера.

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КпрАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

Євген Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вузу і займався в місті журналістською діяльністю. У Ялті він живе декілька років. Працював прессекретарем у місцевій проросійській громадській організації «Народное единство», активісти якої в березні 2014 року збирали підписи за проведення «референдуму» про приєднання півострова до Росії. Потім Гайворонський редагував проросійський «Евразийский журнал». На цій посаді він хвалив президента Росії під час перегляду його щорічного послання.

Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання «Комсомольская правда». Після звільнення звідти почав співпрацювати з севастопольським виданням «Примечания», яке називають опозиційним за критику влади. Пізніше в «Примечаниях» оголосили, що припинили співпрацю з Гайворонським після його «проукраїнських висловлювань» і коментарів, які «не відображають позиції редакції».