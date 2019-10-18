Кримська правозахисна група: Листи політв'язням - доступний спосіб допомогти їм

Кримська правозахисна група звертається з закликом писати листи українським політв'язням.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці КПГ у Facebook.

"Перебуваючи в умовах найжорстокішого пресингу репресивної машини РФ, нашим політв'язням важливо отримувати підтримку українців та міжнародної спільноти. Листи політв'язням - це важливий інструмент, який дає змогу стримувати тиск на політв'язнів з боку силових структур Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Як вважають правозахисники, листи від живих людей - це один з доступних способів підтримати жертв репресивного російського режиму.

"У російських і кримських СІЗО і колоніях практично відсутня комунікація із зовнішнім світом: в ув'язнених немає інтернету, комп'ютерів, доступу до українського та міжнародного телебачення. Тому листи від живих людей, які переюувають поза гратами - один з найдоступніших способів розповісти про те, що насправді відбувається", - зазначає Кримська правозахисна група.

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У КПГ пояснили, що для того, щоб листи пройшли жорстку цензуру і дійшли до політв'язнів, писати слід російською мовою. При цьому слід уникати тем про політику і розпитувань про умови утримання у колонії або СІЗО.

Прізвища та адреси понад 60 політв'язнів правозахисники наводять з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".