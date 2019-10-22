Затриманих уночі кримськотатарських активістів відпустили

Затриманих уночі кримськотатарських активістів, які поверталися до Криму з Ростова-на-Дону, де проходило засідання суду над фігурантами "справи Хізб-ут-Тахрір", відпустили.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Наразі всіх трьох кримських татар відпустили", - повідомили в "Кримській солідарності".

Як повідомлялося, в ніч на 22 жовтня активістів Ансара Османова, Алі Керімова й Амета Сулейманова було затримано, коли вони поверталися з Ростова-на-Дону до Криму після участі в судовому засіданні у "справі Хізб-ут-Тахрір". Спочатку в них вимагали заповнити анкети на відпрацювання злочинів, потім пройти дактилоскопічну експертизу, на що співробітники поліції отримали відмову. Понад шість годин затриманих протримали в приміщенні МВС, не повертаючи їм документи, що засвідчують особу.

За її даними, Ансар Османов, Алі Керімов і Амет Сулейманов є активними учасниками судових процесів за політично вмотивованими справами. З 2015 року вони регулярно відвідують судові процеси, які відбуваються в Криму і в Ростові-на-Дону.

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Крім того, Алі Керімов - учасник пікету в Москві на Красній площі в липні 2019 року, а також флешмобів на підтримку раніше заарештованих кримських татар.

Амет Сулейманов - колишній стример «Кримської солідарності» в Бахчисараї, останнім часом за станом здоров'я обмежився відвідуванням судових засідань. Раніше, в жовтні 2017 року, його затримували за зйомку на телефон обшуку біля будинку іншого активіста «Кримської солідарності» Сейрана Салієва.

Фото: Кримська солідарність