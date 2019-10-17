Російська активістка назвала переслідування кримських татар репресіями

Російська активістка Яна Антонова, в якої силовики під час обшуку вилучили лист, написаний українському політв'язню Емір-Усеїну Куку, вважає кримінальні справи проти кримських татар "за маячними звинуваченнями у тероризмі" репресіями за національною ознакою.

Про це Антонова написала у Facebook.

"Ситуація така, що мовчати не можна. Під час обшуку у мене було знайдено мій лист до кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку, який три роки перебуває під вартою за безпідставним звинуваченням. ... Ви б бачили, що сталося з нашими силовиками, котрі мене обшукували, коли вони прочитали незвичне російському вуху ім'я! Вони стали згадувати свої відрядження в Алушту й говорити, що всього у Криму заарештовано пару десятків кримських татар. Ні це не так! Заарештовано близько ста осіб за маячними звинуваченнями у тероризмі, фактично за бесіди на кухні за чаєм і читання Корану", - зазначає Антонова.

Вона також назвала дикістю таке переслідування людей за національною ознакою.

"Це репресії на національному грунті! Це дикість! Це гіркий сором! Зараз не середньовіччя ... Як ми можемо байдуже дивитися на те, що витворяють зараз із кримськими татарами, на репресії за національною ознакою? Як можна байдуже спостерігати за такою жорстокістю ... ", - пише у своєму пості активістка.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2019 року в Південному окружному військовому суді на засіданні у «справі Хізб ут-Тахрір»(ялтинська група) прокурор просив суд визнати фігурантів справи винними й призначити їм такі строки позбавлення волі: Мусліму Алієву - 20 років, Інверу Бекірову - 20,5 років, Емір-Усеїн Куку - 15 років, Вадиму Сіруку - 15 років, Арсену Джеппарову - 13,5 років, Рефату Алімову - 14,5 років.