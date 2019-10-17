Показання свідків проти фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» ФСБ отримала під тиском - адвокат

В діях співробітників ФСБ Росії вбачаються ознаки перевищення посадових повноважень - тиск на свідка, який дав свідчення проти Енвера Сейтосманова, одного з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

У середу, 16 жовтня, Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону долучив до матеріалів справи Сейтосманова відповідь так званого «Головного військово-слідчого комітету по Криму», в якому визнається факт психологічного і фізичного тиску співробітника ФСБ на свідка Бекірова, заявив адвокат Еміль Курбедінов в відео, яке опубліковала уFacebook «Кримська солідарність».

«У ході сьогоднішнього засідання я долучив відповідь «військово-слідчого комітету по Криму», в якому було зазначено, що в діях співробітників ФСБ, наразі не встановлених, вбачаються ознаки злочину, а саме перевищення посадових повноважень і з цього приводу проводиться перевірка ... це підтверджує те, що ми говоримо протягом багатьох років, а саме - як, якими методами збираються докази по таких справах», - заявив Курбедінов.

За його словами, сам свідок Бекіров у суді заявив, що під час допиту при підписанні протоколу на нього чинився «психологічний і фізичний тиск, і з цього приводу він відправив заяву про злочин щодо співробітника ФСБ».

Крім того, у суді було заявлено клопотання про долучення листа так званої прокуратури Криму, в якому говорилося, що під час утримання Сейтосманова в сімферопольському СІЗО -1 неодноразово порушувалися його права, зокрема, йому не надавали необхідну медичну допомогу, у зв'язку з чим в адміністарції СІЗО було направлено два подання.

"Це пояснює, чому СІЗО долучив до матеріалів справи вкрай негативну характеристику на Сейтосманова - в помсту за ті скарги, які були подані захистом і самим Сейтосмановим на адміністрацію СІЗО Сімферополя", - пояснив Курбедінов.

Він зазначив, що його підзахисного Сейтосманова "прив'язують до так званої севастопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

"У цій групі організатором був оголошений Руслан Зейтуллаєв і сьогодні говорять про те, що він, нібито, теж був організатором осередку в м.Севастополі та йому загрожує від 15 до 20 і довічно років позбавлення волі у колонії суворого режиму", - сказав Курбедінов.

Як повідомлялося, Сейтосманова обвинувачують у скоєнні злочину за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії "Участь в діяльності терористичної організації". Братів Ернеса і Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2019 року в с. Тиловому Балаклавського району Севастополя після обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. На наступний день Ленінський районний "суд" Севастополя заарештував Енвера Сейтосманова.