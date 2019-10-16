За п'ять років окупанти переселили до Криму 140 тисяч росіян

За п'ять років окупанти переселили до Криму 140 тисяч росіян

Укрінформ
Росія намагається змінити демографічну карту незаконно анексованого Криму, переселяючи на півострів своїх громадян. Таким чином Москва хоче збільшити там кількість людей, які є прихильниками дій окупаційної влади.

Про це в студії телеканалу UATV розповів представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням – для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості. Переселюючи своїх громадян на півострів, безумовно, Росія порушує 4-ту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни. Але це, по суті, ще й військовий злочин – за змістом 8-ї статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. тобто, тут ми можемо говорити про відповідальність Росії як держави за такі дії, і про можливу в майбутньому кримінальну відповідальність громадян РФ, які приймають такі рішення. Але, безумовно, таке заміщення має на меті одне – змінити склад населення Криму для того, щоб там було більше людей, які є прихильниками дій окупаційної влади", – заявив Кориневич.

За його словами, в доповіді генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша йшлося про цілу низку порушень РФ в окупованому Криму. Серед них – утиск кримських татар, заборона на отримання освіти українською мовою, призов Росією в свою армію жителів півострова і так далі. Ще одним порушенням є те, що з початку незаконної анексії Криму на півострів вже переселили понад 140 тисяч громадян Російської Федерації, додав Кориневич.

Також представник Президента в АР Крим нагадав, що наша держава вже багато років наполягає на тому, щоб РФ надала доступ на територію незаконно анексованого півострова міжнародній Моніторинговій місії ООН із захисту прав людини.

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Як повідомлялося, у березні 2019 року голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявляв, що "найбільш обережні підрахунки дозволяють припустити, що до Криму з Росії переїхало до 500 тис. людей".

Водночас за словами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, російська влада переселила в Крим майже мільйон осіб.

Прокуратура АРК кваліфікує зміну демографічної ситуації в анексованому Росією Криму як військовий злочин.

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