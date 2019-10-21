Омбудсмен зустрілась із Сенцовим

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч із Олегом Сенцовим.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Сьогодні зустрічалися з Олегом Сенцовим. Олег розповів про свою громадську діяльність, яка спрямована на привернення уваги міжнародної спільноти до військових дій на Сході, питання Криму та повернення українських полонених на Батьківщину", - написала вона.

Денісова зазначила, що із Сенцовим вони також обговорили план його поїздок на найближчий час, зокрема, поїздки у Париж.

"Окреслили дорожню карту спільних дій щодо висвітлення на міжнародних площадках актуальної інформації про всіх полонених громадян України, що утримуються на території РФ та тимчасово окупованої території Криму, задля скорішого їх повернення додому", - додала омбудсмен.

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка.

Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією у травні 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. 7 вересня 2019 року був визволений і повернувся в Україну.

Фото: Facebook Людмили Денісової