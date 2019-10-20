Політв'язня Коломійця у російській колонії відвідав консул України

Українського політичного в'язня, учасника Майдану Андрія Коломійця 17 жовтня 2019 року відвідав у колонії Краснодарського краю український консул Тарас Малишевський.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За інформацією дружини українця Галини Коломієць, консул підтримав Андрія морально, цікавився станом його здоров'я. Спілкування Коломійця з консулом, як зазвичай, проходило під камерами і в присутності співробітників колонії.

Андрій Коломієць дякує українському консульству за підтримку, а також усім небайдужим людям, які борються за звільнення всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських місцях неволі, зазначається в інформації Кримської правозахисної групи.

Як повідомлялося, Андрія Коломійця тримають у колонії Краснодара, де «найбільш жорсткі умови утримання» порівняно з іншими російськими колоніями, де перебувають громадяни України. Зокрема, Коломійцю не надають необхідної медичної допомоги, стан його здоров'я погіршується.

Українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця затримали на території Кабардино-Балкарії в травні 2015 року року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання його доправили в анексований Крим і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців». Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв'язнем і вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.