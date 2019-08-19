Новий уряд має нагально зайнятися забезпеченням прав дітей у Криму - Кулеба

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів робочі зустрічі з представником глави держави в АР Крим Антоном Кориневичем, заступником прокурора АР Крим Анатолієм Коцурою та посадовцями прокуратури Криму.

На зустрічах обговорювалися питання, пов’язані із захистом прав дітей, повідомляє сайт Президента.

Зокрема, йшлося про отримання ними паспортів громадян України, перетин кордону сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також про представництво інтересів дітей з АР Крим в українських судах.

«На території Автономної Республіки Крим залишилися мешкати понад 450 тисяч наших дітей. Низка процедурних питань щодо реалізації цими дітьми своїх конституційних прав не вирішена. На жаль, Міністерство соціальної політики, яке є центральним органом виконавчої влади і до компетенції якого належать питання прав дитини, ігнорує проблеми дітей, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вважаю, що з формуванням нового уряду нам необхідно невідкладно взятися за їх вирішення», - наголосив Кулеба.

Уповноважений з прав дитини ініціюватиме перед новим Кабінетом Міністрів створення робочої групи за участі представників Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Державної прикордонної служби та громадських організацій. Завданням цієї групи має стати комплексне розв'язання проблем дітей на тимчасово окупованих територіях.

Фото: president.gov.ua