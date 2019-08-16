Окупований Крим є "сірою зоною безправ’я" - постійний представник Президента в АРК

Тимчасово окупований Крим – це "сіра зона безправ’я", і про це повинні пам’ятати українські громадяни, які відвідують півострів.

Про це на пресконференції у Херсоні, що відбулася у межах проєкту «В’язні Кремля», заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо, що Крим – це сіра зона безправ’я, це територія, де будь-якого громадянина України можуть свавільно позбавити волі, просто банально вигадавши злочин», - зазначив Кориневич.

За його словами, громадяни, які відвідують тимчасово окупований Крим, повинні мати на увазі: там дійсно небезпечно і приклад тому те, що сталося з Едемом Бекіровим, іншими політв’язнями.

Як повідомили організатори акції «В’язні Кремля», окупація Криму супроводжується системними репресіями та переслідуваннями нелояльних кримчан. За даними українських правозахисних організацій, за час окупації сотні українців і кримських татар побували за ґратами; 12 кримінальних справ і понад 300 адміністративних справ було порушено за мирні зібрання; понад 30 кримінальних справ стосувалися членства в заборонених у РФ організаціях; ще понад 70 справ було порушено у рамках «антиекстремістського» законодавства РФ.

Як повідомляв Укрінформ, Херсон став другим містом, де відбулася акція "В’язні Кремля".