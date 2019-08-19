Землю ПЦУ в Сімферополі окупанти віддали римо-католикам

Виділену в Сімферополі землю для кафедрального собору Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) віддали Римсько-католицькій церкві.

Про це Крим.Реалії заявив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

За його словами, землю під будівництво було виділено ще до анексії Криму.

«2012-2013 рік: рішенням Сімферопольської міської ради нам було виділено земельну ділянку біля української гімназії по вулиці Київській розміром 0,5 гектара. Потім почався рух, щоб нам цю землю не давати, тому що фірма «Моноліт» зацікавилася цією земельною ділянкою. На другому етапі вирішили, що ми відсунемося вглиб поля. Є державний акт про те, що ця земля перебуває в користуванні в управлінні Кримської єпархії», - розповів Климент.

Після російської анексії, продовжив священнослужитель, він спробував переоформити цю землю за російським законодавством, але цього так і не вдалося зробити. Пізніше на цю землю почали претендувати в Римсько-католицькій церкві.

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«Римсько-католицька громада, яка була зареєстрована при Україні, шукала земельну ділянку. І їм її не давали. Потім 2014 року з Петербурга приїжджає громадянин Росії, ксьондз католицький. Він починає активно шукати землю під своє управління єпархії. Він знав, що ця земля належить православним. Їм було запропоновано три земельні ділянки. Вони зупинилися на цій земельній ділянці, яка була раніше виділена Кримській єпархії під православний кафедральний собор. Римські католики зносять православний хрест і розпочинають роботи з будівництва», - пояснив архієпископ Климент.

Він додав, що намагався дізнатися від російської влади Криму, кому належить земля, але відповіді так і не отримав.

«На мої запити до Аксьонова (російського «очільника Криму» Сергія Аксьонова - ред.) повідомили, що «Міністерство майнових і земельних відносин Криму» не знає, кому належить ця земля, і вона належить місту. А місто дало відповідь, що вони не скажуть, кому саме вони віддали цю земельну ділянку, так як це суперечить російському законодавству. А я маю довести, що ця земельна ділянка належить мені», - сказав він.

У Католицькій церкві в Криму підтвердили виданню, що вони дійсно планують будівництво на вулиці Київській.

«На даний момент будівництво навіть не починалося. Земля міська, і в нас там лише оренда. Ми плануємо побудувати кафедральний собор. Землю було отримано за звичайною процедурою виділення землі релігійним організаціям. Ми отримали її ще давно», - сказав отець Данило, додавши, що не знає точно, яка ділянка належала Православній церкві України.

Раніше в управлінні російського «Міністерства юстиції Криму» повторно відмовили в реєстрації української православної парафії на півострові.

Як повідомлялося, в Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі проводила богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла до Православної церкви України.

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Російське «Міністерство майнових і земельних відносин Криму» в лютому 2019 року вимагало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського «Мінмайна Криму» приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

В середині червня в будівлі храму розпочалися будівельні роботи, ініційовані «Мінмайна Криму» і без узгодження з Кримською єпархією.