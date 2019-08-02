Окупанти вдруге відмовили в реєстрації парафії Кримській єпархії ПЦУ

«Ситуація критична. Учора (1 серпня - ред.) зателефонували з Міністерства юстиції Криму і сказали, що в реєстрації української православної парафії знову відмовлено. Судячи з того, що зараз відбувається, вони зайняли позицію, що української церкви в жодному вигляді на території Криму бути не повинно», - сказав архієпископ Климент.

За його словами, точна причина відмови йому буде відома після отримання документів.

При цьому, зазначив архієпископ, поданий ним на реєстрацію статут був аналогічний тому, який був вже зареєстрований після російської анексії півострова.

«Статут, який ми подали, це статут однієї з релігійних організацій общин, яка була зареєстрована в 2014 році. Ми просили, щоб нам надали такий же, який був зареєстрований. І ми подали точно такий. Єдина різниця, що зареєстрована релігійна община має свій релігійний центр, а ми - як товариство без релігійного центру, тільки як місцева релігійна організація», - пояснив священнослужитель.

Він заявив, що і далі продовжить домагатися реєстрації української православної парафії на півострові.

Нагадаємо, 23 квітня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що в Управлінні міністерства юстиції Росії по Криму запропонували виправити статут для реєстрації української православної парафії на півострові, поданий 23 березня.

Раніше Укрінформ повідомляв, що в окупованому Криму в Сімферополі було розграбовано майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ після винесеного 28 червня так званим Арбітражним судом Криму рішення про передачу його в користування російського "Міністерства майнових і земельних відносин Криму".

Фото: Антон Наумлюк/RFE/RL