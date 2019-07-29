У Сімферополі “розбирають” храм ПЦУ - Представництво Президента в АРК звернулось до прокуратури

Представництво Президента України у Криму звернулося до прокуратури АРК з приводу знищення окупаційною владою у Сімферополі Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України.

Про це повідомляється на сторінці представництва у Facebook.

"У липні за вказівкою окупаційної влади, без відома Кримської єпархії ПЦУ, будівельники розібрали дах храму, повитягували двері, вікна, навколо храму встановили паркан, частину церковного майна, а саме: меблі, ікони, килими, посуд, столові прибори викинули на смітник, а частина речей взагалі зникла. На даний час собор перебуває у занедбаному, напівзруйнованому стані, перекрито доступ вірян до храму", - наголошується у зверненні.

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У представництві Президента в АРК наголошують, що зазначені факти свідчать про кричуще порушення державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, основоположних прав та свобод людини, а саме права на вільне віросповідання, можливе порушення ст. 56 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.

"Представництво звернулось до Прокуратури Автономної Республіки Крим з проханням надати правову оцінку вищевикладеним фактам та належним чином відреагувати на дії окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Раніше архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент заявив, що майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі після прийнятого 28 червня підконтрольним Росії Арбітражним судом Криму рішення про передачу в користування російського "Міністерства майнових і земельних відносин Криму" було розграбоване.