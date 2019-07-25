Епіфаній вимагає покарати винних у розграбуванні українського собору в Сімферополі

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній вимагає припинити порушення прав української православної громади Криму і притягти винних до відповідальності.

На цьому він наголосив у Facebook.

“Російська окупаційна влада в Криму продовжує наступ на свободу віросповідання. Протягом останніх п’яти років представники Росії шляхом тиску, залякування, беззаконних рішень влади систематично нищать українські православні громади в окупованій Автономній Республіці Крим. З особливою підступністю окупаційна влада бореться проти центру Кримської єпархії Православної Церкви України – кафедрального храму святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі”, - написав глава ПЦУ.

Він зазначив, що 24 липня 2019 р., якраз у день пам‘яті святої рівноапостольної княгині Ольги, стало відомо, що майно кафедрального собору в Сімферополі після “рішення суду” було поламано і розграбовано. За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента, окупаційне “Міністерство майнових і земельних відносин Криму” почало “внутрішній ремонт” приміщень собору. У цьому зв’язку майно, яке перебувало в опечатаних приміщеннях собору, архієпископ Климент виявив поламаним або зниклим. Частина речей викинута на звалище біля храму, інші - просто відсутні.

"Висловлюю своє глибоке обурення цим черговим фактом насильства російської окупаційної влади проти нашої релігійної громади в Криму! Нагадую тим, хто безпосередньо причетний до насильницьких дій проти храму: ви чините не лише злочин за людським законом, а й вандалізм проти дому Господнього та святотатство, які є важкими гріхами перед Богом", - застеріг Епіфаній.

Він заявив, що "особливо цинічним є вчинення таких злочинів перед престольним святом кафедрального собору та днем Хрещення Київської Руси-України, події якого, як відомо, історично пов‘язані з землею Криму”.

Водночас митрополит закликав українську та міжнародну спільноту вимагати від Росії припинити ці порушення, а винних - притягати до відповідальності, включно з посиленням міжнародних санкцій проти конкретних осіб та Російської Федерації.