Константинополь не піде на російське "перезаснування" ПЦУ - Зоря

Реалізація озвученого в російських медіа сценарію, за яким українська церква «перезасновується» вже за участю Москви та під керівництвом митрополита Онуфрія, неможлива.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив речник Київської митрополії архиєпископ Євстратій Зоря.

«Чи можлива реалізація такого сценарію, чи неможлива? Моя відповідь дуже проста: неможлива. Вселенський патріархат, як церковна інституція, століттями боровся і відстоював своє місце у православ’ї, стикаючись із зовнішніми і внутрішніми викликами, живучи півтисячоліття під владою держави, яка є іншої нації й іншого віросповідання. І в цих умовах нинішній Вселенський патріарх Варфоломій відчуває всю історичну відповідальність перед усіма своїми попередниками. Він в одній із промов – мені це врізалося в пам’ять, – сказав: «як говорив мій попередник на цій кафедрі святий Іоан Золотоустий…» Це не просто риторична фраза. Він відчуває себе спадкоємцем і відповідальним перед ними, перед великими святителями церкви, перед історією. І саме ця відповідальність, я переконаний, остаточно спонукала його, щоби надати нам Томос про автокефалію», - сказав Євстратій Зоря.

На думку єпископа, Вселенський патріарх усвідомив, що це єдиний спосіб зберегти і продовжити історичну традицію Вселенського патріархату.

«Всі нові церкви після епохи Вселенських соборів засновані через Томос Вселенського патріарху. Всі. Якщо він відмовиться від того, що він може в період між Вселенськими соборами виконувати особливі функції для підтримання канонічного порядку і єдності церкви, однією з яких є надання Томосу про автокефалію і утвердження статусу автокефалії для новозаснованих автокефальних церков, якщо би він погодився на те, що пропонує Москва, що це робиться за згодою всіх помісних церков, то тим самим він би поставив крапку в спадку саме Вселенського патріархату і його відповідальності», - заявив речник Київської митрополії.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

Інтерв’ю з архиєпископом Євстратієм Зорею буде опубліковано на сайті Укрінформу ближчим часом.