Константинополь не визнає патріархію, якщо її проголосять самочинно - ПЦУ

Якби ПЦУ оголосила себе патріархатом одразу б після собору, то Константинополь би це відкинув, і нова церква отримала б величезні проблеми для визнання іншими церквами.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав речник Православної церкви України архиєпископ Євстратій Зоря, коментуючи окремі заяви почесного патріарха Філарета.

«Стратегічні точки, про які говорить патріарх Філарет, правильні. Коли він говорить, що українська церква повинна мати статус патріархату. Це правильно. Бо ми одна з найбільших церков. Але якщо ми робимо це самі і зараз, а не за згодою Вселенського патріархату, кажемо: «ми є патріархат», то Константинопольський патріарх це зразу відкидає. І ми замість мати потужного союзника, коли він нам особливо необхідний у процесі загального православного визнання, навпаки відкриваємо другий фронт. Коли наша єдність і наше положення значною мірою коріниться в Томосі, ми все це маємо зруйнувати? Заради чого? Більш почесної назви? Більш почесного місця?» - зазначив владика Євстратій.

Він також зауважив, що українській церкві потрібне визнання від Грецької чи Кіпрської церкви як винятково впливових в сім’ї елінських церков, втім, «якщо ми наполягаємо на патріархаті, то стається так, що церква, яка виникла нібито вчора, відразу займає місце в Диптиху вище за них. Бо предстоятелі і однієї, і другої церкви мають статус архиєпископа. Хоча кіпрська церква має свою автокефалію утвердженою від 3 Вселенського собору. І тому навіть з чисто суб’єктивної причини ми б замість союзників отримали б двох опонентів.

Читайте також: До ПЦУ з Московського патріархату перейшли ще чотири парафії

Також владика Євстратій назвав спекуляціями заяви про те, що «патріархат - це автокефалія, митрополія – це не автокефалія».

«З підручника для семінарії відомо, що почесний статус предстоятеля не має ніякого значення, чи це митрополит, чи це патріарх, чи це архієпископ. Все залежить від певних факторів. Хіба Польща, очолювана митрополитом, це митрополія Константинопольського патріархату? Чи церква Чехії та Словаччини – митрополія Константинополя? Або Еллада – архиєпископія Константинопольського патріархату? Чи Кіпрська церква – архиєпископія Константинопольського патріархату? І спекулювати на цьому імені, тим більше стверджувати, що митрополія залежна так само, як Московська митрополія залежна від Москви, це – неправда. Нас патріарх вчив: слід говорити правду. З правдою Бог, а там, де Бог, там перемога. Правда полягає в тому, що Київська митрополія не залежна від Константинополя”, - заявив речник митрополії.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Читайте також: Синод ПЦУ передав усі парафії Філарета митрополиту Епіфанію

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

Інтерв’ю з архиєпископом ПЦУ Євстратієм Зорею було опубліковано на сайті Укрінформу найближчим часом.