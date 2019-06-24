Синод ПЦУ передав усі парафії Філарета митрополиту Епіфанію

Синод ПЦУ передав усі парафії Філарета митрополиту Епіфанію

Укрінформ
Усі парафії та монастирі Київського патріархату підпорядкували ПЦУ.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання Священного синоду Православної церкви України у Будинку митрополита на території Софії Київської поінформував архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з невиконанням Почесним патріархом Філаретом у відведений Священним Синодом місячний термін попереднього рішення Синоду щодо подання на реєстрацію документів Київської єпархії, враховуючи численні прохання парафій та монастирів м. Києва до предстоятеля, Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, щодо прийняття їх у безпосереднє підпорядкування, як це і належить за канонічними правилами – скасувати п. 4 Журналу №1 засідання Священного Синоду від 5 лютого 2019 р. та підпорядкувати митрополиту Київському і всієї України, як їх безпосередньому єпархіальному архієрею, всі парафії та монастирі м. Києва, які до 15 грудня 2018 р. перебували у складі УПЦ Київського патріархату і згідно рішення Помісного Собору УПЦ Київського патріархату (15 грудня 2018 р.) та Об’єднавчого Собору (15 грудня 2018 р.) є у складі Православної церкви України”, - йдеться у рішенні синоду, яке зачитав Євстратій Зоря.

Як повідомлялося, до складу Синоду ПЦУ входять 12 членів, троє з яких є постійними: це почесний патріарх Філарет, митрополит Макарій та митрополит Симеон. Але Філарет на Синод ПЦУ 24 червня не прийшов.

Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет 20 червня заявив, що скликаний ним “помісний собор” того дня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП. На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

29 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

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