Синод ПЦУ передав усі парафії Філарета митрополиту Епіфанію

Про це під час брифінгу за підсумками засідання Священного синоду Православної церкви України у Будинку митрополита на території Софії Київської поінформував архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, до складу Синоду ПЦУ входять 12 членів, троє з яких є постійними: це почесний патріарх Філарет, митрополит Макарій та митрополит Симеон. Але Філарет на Синод ПЦУ 24 червня не прийшов.

Колишній предстоятель УПЦ КП Філарет 20 червня заявив, що скликаний ним “помісний собор” того дня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП. На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

29 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.