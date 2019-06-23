У ПЦУ покарали двох священників, які підтримали Філарета

Православна церква України тимчасово відсторонила двох священнослужителів, які підтримали рішення Філарета про відмову від томосу.

Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Архімандрит Андрій (Маруцак) з 22 червня, а ієромонах Ілля (Зеленський) з 21 червня 2019 року заборонені у священнослужінні за дії, спрямовані на розділення Церкви", - зазначається в церковних указах, наведених у соцмережі.

Як раніше зазначав Філарет, томос про єдину незалежну українську церкву він не приймає, бо не знав його змісту. У ПЦУ заявили, що Філарета не відлучатимуть від церкви.

Філарет звинуватив предстоятеля ПЦУ Епіфанія у порушенні домовленості, згідно з якою керувати церквою мав Філарет, а Епіфаній опікувався б зовнішніми справами ПЦУ.

За словами предстоятеля ПЦУ Епіфанія, повернення Київського патріархату означатиме повернення назад в ізоляцію.