Філарет "звільнив" намісника монастиря, що не прийшов на збори у Володимирський собор

Почесний патріарх ПЦУ Філарет видав розпорядження про звільнення намісника Свято-Феодосіївського монастиря архимандрита Макарія, який не прийшов на збори у Володимирському соборі 20 червня.

Про це повідомляє ВВС Україна.

"Колишній патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет видав розпорядження про звільнення намісника Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архимандрита Макарія (Папіша) і призначення на його місце архимандрита Андрія (Маруцака), який був у монастирі насельником", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у п'ятницю група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в монастир і привезла два відповідні документи, підписані Філаретом. Отець Андрій пояснив у коментарі журналістам, що монастир продовжує перебувати у підпорядкуванні Київського патріархату, а архимандрит Макарій з братією, фактично, "захопив (монастир) через те, що вони хочуть належати до ПЦУ".

За його словами, на місце викликали поліцію, аби "зафіксувати факт рейдерства". "Нехай цей спір вирішують юристи у суді", - резюмував отець Андрій.

Зі свого боку намісник Макарій сказав журналістам: "Ми не йдемо у відкол і залишаємось в ПЦУ. Епіфаній (Митрополит Київський і всієї Русі - ред.) затвердив мене вже намісником монастиря".

Він також наполягає, що УПЦ Київського патріархату більше не існує, тож він не визнає указів Філарета, вважаючи себе чинним намісником.

У самому соборі при цьому присутні десятки представників обох сторін, кілька нарядів поліції, на вулиці чергував автобус із правоохоронцями.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і поновив її діяльність. Він також заявив про право на майно і церкви колишньої УПЦ КП.

Православна церква України не визнає це зібрання та планує ухвалити рішення у відповідь на найближчому синоді 24 червня. Тоді ж можуть покарати владику Філарета за такі дії.