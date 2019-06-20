Збори у Володимирському соборі не матимуть наслідків для ПЦУ - Зоря
Про це на брифінгу заявив Архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ніяких наслідків для Православної церкви України це зібрання не має — ні канонічних, ні юридичних, тому що це просто зібрання, яке було зібране за особистою волею почесного патріарха Філарета. На даний момент відбулося виокремлення невеликої частини тих, хто належав до єдиної помісної Православної церкви у нову структуру, яка для того щоб підтвердити свої можливості, свої повноваження привласнює собі історичну назву Української православної церкви Київського патріархату. Але такою не є і бути не може” - сказав Євстратій Зоря.
Він повідомив що оцінка тому, що відбулося, буде дана на Синоді який пройде у понеділок 24 червня.
В той же час Зоря зауважив, що це не можна вважати розколом.
“Розкол відбувається, коли церква розділяється через важливі догматичні чи канонічні питання... А коли невелика група осіб проводить такі дії, то це є викоремлення, не розкол, а виокремлення прихильників думки патріарха Філарета”, - сказав Зоря.
За його словами скоріше за все, Синод просто констатує, що ці особи за власним бажанням вийшли зі складу Православної церкви України і ПЦУ не несе за них відповідальності.
"В рамках Православної церкви України він вже не буде мати жодних повноважень", - сказав Зоря.
Також він зауважив, що за законом релігійні обєднання не мають статусу юридичної особи, таким чином не мають права на церковне майно, таке право мають юридичні особи - громади, монастирі, духовні навчальні заклади.
Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Також Філарет заявив про право на майно і церкви колишньої УПЦ КП.