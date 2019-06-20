Збори у Володимирському соборі не матимуть наслідків для ПЦУ - Зоря

Збори у Володимирському соборі, які відбулися у четвер на запрошення почесного патріарха Філарета, не матимуть жодних юридичних чи канонічних наслідків для Православної церкви України.

Про це на брифінгу заявив Архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ніяких наслідків для Православної церкви України це зібрання не має — ні канонічних, ні юридичних, тому що це просто зібрання, яке було зібране за особистою волею почесного патріарха Філарета. На даний момент відбулося виокремлення невеликої частини тих, хто належав до єдиної помісної Православної церкви у нову структуру, яка для того щоб підтвердити свої можливості, свої повноваження привласнює собі історичну назву Української православної церкви Київського патріархату. Але такою не є і бути не може” - сказав Євстратій Зоря.

Він повідомив що оцінка тому, що відбулося, буде дана на Синоді який пройде у понеділок 24 червня.

В той же час Зоря зауважив, що це не можна вважати розколом.

“Розкол відбувається, коли церква розділяється через важливі догматичні чи канонічні питання... А коли невелика група осіб проводить такі дії, то це є викоремлення, не розкол, а виокремлення прихильників думки патріарха Філарета”, - сказав Зоря.

За його словами скоріше за все, Синод просто констатує, що ці особи за власним бажанням вийшли зі складу Православної церкви України і ПЦУ не несе за них відповідальності.

"В рамках Православної церкви України він вже не буде мати жодних повноважень", - сказав Зоря.

Також він зауважив, що за законом релігійні обєднання не мають статусу юридичної особи, таким чином не мають права на церковне майно, таке право мають юридичні особи - громади, монастирі, духовні навчальні заклади.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Також Філарет заявив про право на майно і церкви колишньої УПЦ КП.