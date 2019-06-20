Філарет заявив, що не піде на наступний Синод ПЦУ

“Синод буде, але рішення Синоду до нас не має ніякого відношення. На Синод не піду”, - сказав Філарет.

Також Філарет наголосив, що не розколює Православну церкву України, бо УПЦ Київського патріархату існувала і раніше.

"Я не вважаю це розколом. Хто від кого відколовся, вони від нас, чи ми від них. Бо ж з 1992 року, а вони з 2018, то хто від кого відколюються, вони від нас відколюються. Відколюються, але прийдуть до цієї церкви, бо ця церква українська, справжня, а то грецька, інтереси Греції відстоює", - сказав Філарет.

Під час спілкування з журналістам він зазначив, що відносини між ним і предстоятелем Епіфанієм будуть залежати від самого Епіфанія.

За його словами, зараз в Україні існуватиме три церкви: УПЦ Московського патріархату, ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм та УПЦ Київського патріархату.

Раніше архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря повідомляв, що Священний Синод ПЦУ має відбутися наприкінці червня.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Також Філарет додав, що Епіфаній порушує домовленості, нібито досягнуті на об'єднавчому Соборі 15 грудня, що призвело до двовладдя у ПЦУ. За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

29 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.