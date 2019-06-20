Рішення "собору" Філарета є юридично нікчемними — ПЦУ

Рішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків.

Про це йдеться у заяві Православної церкви України (ПЦУ), оприлюдненій у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такі збори в жодному разі не можуть бути визнаними Помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними у юридичному і канонічному значенні цього терміну, не породжують юридичних наслідків та не підлягають виконанню", - наголошується в заяві.

У ПЦУ закликали почесного патріарха Філарета та осіб, які брали участь у зібранні у Володимирському соборі, усвідомити згубні наслідки цього дійства та припинити роз'єднувати церкву та український народ.

"Скликання та проведення одним єпархіальним архиєреєм зборів з метою виокремити з Православної церкви України якусь нову структуру, привласнивши їй назву Патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольського правила. Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності церкви і єдності українського народу", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Також Філарет заявив про право на майно і церкви колишньої УПЦ КП.

У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

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Однак уже 14 травня почесний патріарх ПЦУ Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.