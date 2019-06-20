Філарет заявив про поновлення УПЦ КП

“Оскільки 15 грудня був Собор їх, Константинопольського патріархату, в який увійшла Київська митрополія, то нам треба було формально відмовитися від Київського патріархату для того, щоб отримати Томос. Так ось цю відмову від Київського патріархату ми на цьому соборі ліквідували”, - заявив Філарет.

Він також зазначив, що на скликаному ним “помісному соборі” затвердили існування Київського патріархату.

“Ми затвердили існування Київського патріархату і існування Київської патріархії як юридичної особи, яка має володіти тим майном, як і монастирями, так і навчальними закладами, якими вона володіла до цього дня”, - додав Філарет.

Окрім того, за його словами, “помісний собор” обрав двох нових кандидатів у єпископи.

У зверненні УПЦ КП, яке роздали журналістам по закінченню “собору”, зазначається: “Помісний собор заявляє і постановляє, що Українська православна церква Київського патріархату зареєстрована державним органом та продовжує своє існування і діяльність на благо українського народу”.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в четвер, 20 червня, одночасно відбувалися дві церковні події - так званий “помісний собор” ліквідованої УПЦ КП під керівництвом почесного патріарха ПЦУ Філарета та Всеукраїнський церковно-громадський форум єдності українського православ’я з благословіння митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

На так званому “помісному соборі” під керівництвом Філарета, що проходив у закритому режимі у Володимирському кафедральному патріаршому соборі , зокрема, були присутні митрополит Білгородський та Обоянський Іоасаф, єпископ Валуйський Петро.

Водночас у форумі Православної церкви України з благословіння Епіфанія, що проходив у конференц-залі одного з готелів Києва поблизу Спасо-Преображенського собору, були присутні близько 30-ти священників. Самого митрополита Київського та всієї України Епіфанія на форумі не було.

У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.