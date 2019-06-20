Філарет проводить свій "собор" одночасно з форумом ПЦУ

У Києві у четвер одночасно відбуваються дві церковні події - так званий “Помісний собор” ліквідованої УПЦ КП під керівництвом почесного патріарха Філарета та Всеукраїнський церковно-громадський форум єдності українського православ’я з благословіння Епіфанія.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, так званий “Собор” УПЦ КП проходить у Володимирському кафедральному патріаршому соборі за ініціативи Філарета. Зібрання відбувається у закритому режимі.

Як повідомив журналістам один з делегатів-священників, він приїхав, "щоб почути всі точки зору”.

Очікується, що учасники зібрання ухвалять звернення до президента України. По завершенню для журналістів анонсовано брифінг.

Форум Православної церкви України (ПЦУ) відбувається у конференц-залі одного з готелів поблизу Спасо-Преображенського собору. Присутні близько 30-ти священників. Самого Митрополита Київського та всієї України Епіфанія на форумі немає.

Форум Православної церкви України / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

На форумі планують обговорити комюніке, прийняте за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Православна Церква України – всеправославне визнання та міжнародна суб’єктність».

Також планується ухвалити текст звернення до священноначалля та української громадськості.

Серед організаторів - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ставропігійна парафія Преображення Господнього міста Києва та Переяславсько-Вишневська єпархія Православної Церкви України.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Також Філарет додав, що Епіфаній порушує домовленості, нібито досягнуті на об'єднавчому Соборі 15 грудня, що призвело до двовладдя у ПЦУ. За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

29 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.