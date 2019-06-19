Православна церква закликає капеланів не брати участь у Помісному соборі УПЦ КП

Військове духовенство Православної церкви України закликало всіх військових священиків (капеланів) не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ.

Про це йдеться в повідомленні голови Синодального управління військового духовенства УПЦ на сторінці у Facebook.

"У зв’язку з намірами скликати Помісний собор УПЦ Київського Патріархату закликаємо усіх військових священників (капеланів), хто бажає блага для церкви і України, не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ", - йдеться в повідомленні.

Також в ПЦУ нагадують, що рішенням Священного Синоду Православної церкви України від 15 лютого 2019 року було підтримано душпастирську діяльність військових священників (капеланів) у складі Синодального управління військового духовенства.

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"Таким чином усі капелани, які несуть місійну діяльність серед військовослужбовців усіх силових структур України, є кліриками Об’єднаної Православної Церкви України та не можуть брати участь у даному зібранні", - наголосило військове духовенство ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Також Філарет додав, що Епіфаній порушує домовленості, нібито досягнуті на об'єднавчому Соборі 15 грудня, що призвело до двовладдя у ПЦУ. За його словами, Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

29 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.