В окупованому Криму "безоплатно передають" землю московському заводу

В окупованому Криму ділянку землі в Сімферополі "безоплатно передають" московському підприємству.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму повідомляє про "безоплатну передачу з республіканської в федеральну власність" земельної ділянки в Сімферополі для московського підприємства", - йдеться в повідомленні.

Об'єкти нерухомого майна, розташовані на ділянці площею 8281 кв. м на вулиці Беспалова в Сімферополі, закріпили за "Московським протезно-ортопедичним підприємством".

У кримському "міністерстві" стверджують, що на даній ділянці відсутня нерухомість, що знаходиться у власності інших фізичних і юридичних осіб.

Як зазначили в "Крим. Реаліях", після анексії Криму в 2014 році підконтрольні Росії влада півострова регулярно приймають рішення про передачу кримського майна і землі у власність російських федеральних служб і відомств.

Фото: Krym.org (RFE/RL)