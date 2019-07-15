В окупованому Криму "безоплатно передають" землю московському заводу
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
"Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму повідомляє про "безоплатну передачу з республіканської в федеральну власність" земельної ділянки в Сімферополі для московського підприємства", - йдеться в повідомленні.
Об'єкти нерухомого майна, розташовані на ділянці площею 8281 кв. м на вулиці Беспалова в Сімферополі, закріпили за "Московським протезно-ортопедичним підприємством".
У кримському "міністерстві" стверджують, що на даній ділянці відсутня нерухомість, що знаходиться у власності інших фізичних і юридичних осіб.
Як зазначили в "Крим. Реаліях", після анексії Криму в 2014 році підконтрольні Росії влада півострова регулярно приймають рішення про передачу кримського майна і землі у власність російських федеральних служб і відомств.
Фото: Krym.org (RFE/RL)