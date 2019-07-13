ЄСПЛ зобов’язав Росію провести незалежний медогляд Бекірова

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд РФ провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Про це повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

“У заяві ЄСПЛ від 10 червня 2019 року, копію якої має в своєму розпорядженні редакція, мовиться, що “незалежні та спеціалізовані лікарі” повинні підготувати окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці незалежні медичні висновки мають указувати, чи є медична допомога, яка надається Бекірову, адекватною його проблемам, а також чи підходить для активіста тримання у в’язниці як запобіжний захід.

Посилаючись на заяву ЄСПЛ, адвокат направив клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму, керівництву СІЗО Сімферополя і начальнику медсанчастини, де утримують Бекірова.

“Є підстави вважати, що у Бекірова є неврологічне захворювання, яке входить в урядовий перелік тих, що несумісні з утриманням в СІЗО. У зв’язку з цим я прошу забезпечити негайний медичний огляд Бекірова невропатологом, ендокринологом, хірургом, кардіологом, онкологом і хірургом-ортопедом”, – зазначив Ладін.

Як повідомляв Укрінформ, Росія інформувала ЄСПЛ, що 29 червня Бекірова обстежили кардіолог та ендокринолог у лікарні міста Сімферополя. За результатами медичного огляду протипоказань до знаходження політв’язня у СІЗО не виявлено. Тому того ж дня окупаційна влада повернула Бекірова до СІЗО.

Громадянина України, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів.

13 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя взяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Це відбулося, незважаючи на те, що чоловік має інвалідність першої групи через важкі захворювання: в нього – цукровий діабет, ампутована нога, і він потребує постійного медичного догляду, який неможливо забезпечити в рамках слідчого ізолятора. Бекіров усі обвинувачення заперечує.