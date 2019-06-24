МЗС спростовує російські фейки про запуск автобусів Крим-Баку

МЗС спростовує російські фейки про запуск автобусів Крим-Баку

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України спростовує поширювані в російських ЗМІ повідомлення про нібито відкриття автобусного сполучення між окупованим Кримом та столицею Азербайджану Баку.

Про це повідомляється на сторінці МЗС у Facebook.

"Поширювані ЗМІ Росії новини про нібито відкриття автобусного сполучення з тимчасово окупованої території АРК до Баку не відповідають дійсності і є черговою дезінформацією, запущеною з пропагандистською метою", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Четверо моряків РФ “погоріли” у соцмережах на захопленні Криму

Раніше російське агентство "РІА-новости" повідомило про відкриття автобусного сполучення з окупованого Криму до Баку. Однак влада Азербайджану спростувала цю інформацію.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-