Балуху "шиють" порушення, аби позбавити дострокового звільнення - адвокат

Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверській області РФ, вважає, що керівництво колонії може готувати серйозніші провокації і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.

Про це Крымской правозащитной группе заявила адвокат політв'язня Ольга Дінзе.

Балух «вважає, що проти нього можуть готувати більш серйозні провокації і створити умови, за яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека. Він знає про різні чутки, які поширюють про нього, щоб агресивно настроїти інших ув'язнених проти нього», - сказала адвокат.

Також вона нагадала, що зараз Балух знову перебуває в штрафному ізоляторі колонії, куди його відправили на 15 діб за незначне порушення, яке, насправді, було спровоковано співробітниками колонії.

«Володимира Балуха вже неодноразово притягали до відповідальності за незначні порушення, але застосували до нього найжорсткіші покарання у виді тримання в ШІЗО. Ми вважаємо, що все це зроблено для обмеження прав і ще більшого погіршення його становища в колонії. Зараз він вже характеризується адміністрацією колонії як злісний порушник внутрішнього розпорядку. Це означає, що адміністрація колонії використовуватиме це з метою позбавити Балуха умовно-дострокового звільнення. Більш того, як «злісного порушника» його можуть перевести в місце позбавлення волі з більш суворим режимом, ніж зараз», - сказала керівник Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Як повідомлялося, після недовгого перебування в загоні, в колонії № 4 м.Торжок (РФ), політв'язня Володимира Балуха знову відправили до ШІЗО, де він пробуде до 2 липня. «Порушення режиму» спровокував співробітник колонії: у відповідь на скаргу Балуха на погане самопочуття і прохання відвести його до лікаря співробітник порадив «поки що прилягти», після чого Балуха відправили до ШІЗО за порушення внутрішнього розпорядку.

Раніше Балуха вже відправляли до ШІЗО, а після перебування там (наприкінці травня) політв'язень потрапив до тюремної лікарні.

Володимир Балух - кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання».

Балух свою вину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.

У січня 2019 «суд» в окупованій Керчі відмовив захисту Балуха в клопотанні про умовно-дострокове звільнення, мотивувавши це тим, що за час його перебування в СІЗО "зафіксоване 51 порушення, і він перебуває на 3 видах профілактичного обліку", в тому числі як "схильний до нападу на представників правоохоронних органів".

Фото: Антон Наумоюк