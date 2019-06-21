Балух пробуде у ШІЗО до 2 липня через провокацію з боку співробітників колонії - адвокат

«Його перевели з лікувально-профілактичного закладу назад до колонії. Після надходження до колонії він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого співробітниками колонії спеціально було створено ситуацію, тобто провокацію, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його до ШІЗО», - зазначила Дінзе.

За її словами, причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

«Балуху перед вечерею стало погано і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: «Ти приляж поки». Балух приліг, хоча це не дозволяється в цей час. Його тут же сфотографували, відвели до медичної частини і помістили до ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок», - розповів адвокат.

Публічних коментарів співробітників російської колонії з цього приводу немає.

Як повідомляв Укрінформ 20 червня єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко розповів, що Володимира Балуха знову помістили до штрафного ізолятора російської колонії.

Наприкінці травня Володимира Балуха перевели до тюремної лікарні після його перебування у ШІЗО.

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Володимир Балух - кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух розмістив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.