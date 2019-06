Європейська Рада ухвалила друге за день рішення щодо продовження санкцій проти РФ

Відповідне повідомлення на сторінці у Twitter розмістив речник Європейської Ради Пребен Ааман (Preben Aamann).

«Російські (секторальні) санкції одноголосно продовжені на наступні шість місяців внаслідок відсутності імплементації Мінських угод», - йдеться у повідомленні, зробленому в ході засідання Європейської Ради.

Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco