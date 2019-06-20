Європейська Рада ухвалила друге за день рішення щодо продовження санкцій проти РФ
Відповідне повідомлення на сторінці у Twitter розмістив речник Європейської Ради Пребен Ааман (Preben Aamann).
«Російські (секторальні) санкції одноголосно продовжені на наступні шість місяців внаслідок відсутності імплементації Мінських угод», - йдеться у повідомленні, зробленому в ході засідання Європейської Ради.
Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco— Preben Aamann (@PrebenEUspox) 20 червня 2019 р.
Таке рішення лідерів європейських країн прокоментував Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький на власній сторінці у мережі Twitter.
«Друге за сьогодні важливе рішення ЄС — лідери ЄС погодили продовження секторальних санкцій проти РФ до січня 2020 р. Сподіваюсь на завершення усіх юридичних процедур до Саміту. Висновки #JIT також підтвердили відповідальність РФ як за збиття МН17, так і за агресію проти України» - зауважив дипломат.
Друге за сьогодні важливе рішення - лідери ЄС погодили продовження сектор. санкцій проти РФ до січня 2020 р. Сподіваюсь на завершення усіх юридичних процедур до Саміту. Висновки #JIT також підтвердили відповідальність РФ як за збиття МН17, так і за агресію проти— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 20 червня 2019 р.
Як вже повідомляв Укрінформ, Євросоюз застосовує проти Росії чотири різновиди економічних санкцій у зв’язку з агресією проти України. Серед них:
- Індивідуальні санкції – вперше запроваджені у березні 2014 року проти 21 особи за дії, які підривають територіальну цілісність України, тобто початок окупації Криму. Ці санкції були суттєво розширені та на сьогодні діють проти 170 осіб на 44 компаній, яким заборонений в’їзд на територію країн ЄС та активи яких в Євросоюзі заморожені. Термін продовження переглядається кожні півроку, у березні та у вересні.
- Секторальні санкції – запроваджені у зв’язку з дестабілізацією Росією ситуації в Україні (російською військовою агресією проти України) після збиття рейсу МН-17 у липні та у вересні 2014 р. після подальшого загострення безпекової ситуації на Донбасі. Цей пакет санкцій обмежує співпрацю ЄС з Росією у секторах, які мають найбільший вплив на економіку РФ – фінансовому, військово-промисловому та енергетичному. Умовою зняття цих санкцій є повне виконання Росією Мінських угод. ЄС переглядає цей санкційний пакет кожні півроку – у січні та у липні.
- Кримський пакет економічних санкцій – запроваджений у червні 2014 року з метою припинення торгівлі, туристичної та інвестиційної співпраці ЄС з Кримом після початку тимчасової окупації півострова Росією. «Кримські санкції» продовжуються щороку на 12 місяців, у червні.
- Санкції проти осіб, причетних до зловживання українськими державними активами запроваджені у березні 2014 року і на сьогодні діють щодо 12 колишніх українських посадовців. Вони були вкотре продовжені у березні 2019 року терміном на 1 рік.