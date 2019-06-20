Європейська Рада ухвалила друге за день рішення щодо продовження санкцій проти РФ

Європейська Рада, окрім «річного» пакету Кримських санкцій проти Росії, про що вже повідомляв Укрінформ, продовжила на 6 місяців секторальні санкції ЄС проти Росії у зв’язку із невиконанням мінських домовленостей.

Відповідне повідомлення на сторінці у Twitter розмістив речник Європейської Ради Пребен Ааман (Preben Aamann).

«Російські (секторальні) санкції одноголосно продовжені на наступні шість місяців внаслідок відсутності імплементації Мінських угод», - йдеться у повідомленні, зробленому в ході засідання Європейської Ради.

Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 20 червня 2019 р.

Таке рішення лідерів європейських країн прокоментував Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький на власній сторінці у мережі Twitter.

«Друге за сьогодні важливе рішення ЄС — лідери ЄС погодили продовження секторальних санкцій проти РФ до січня 2020 р. Сподіваюсь на завершення усіх юридичних процедур до Саміту. Висновки #JIT також підтвердили відповідальність РФ як за збиття МН17, так і за агресію проти України» - зауважив дипломат.

Друге за сьогодні важливе рішення - лідери ЄС погодили продовження сектор. санкцій проти РФ до січня 2020 р. Сподіваюсь на завершення усіх юридичних процедур до Саміту. Висновки #JIT також підтвердили відповідальність РФ як за збиття МН17, так і за агресію проти — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 20 червня 2019 р.

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Як вже повідомляв Укрінформ, Євросоюз застосовує проти Росії чотири різновиди економічних санкцій у зв’язку з агресією проти України. Серед них: