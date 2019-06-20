У Конгресі США запропонували визнати Росію спонсором тероризму

Сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської комісії США Кору Гарднер має намір домагатися визнання Росії "державою-спонсором тероризму".

Про це повідомляє Голос Америки.

Для цього у квітні Кору Гарднер представив відповідний законопроект у Конгресі США. Законопроект підтримав сенатор від Нью-Джерсі, демократ Боб Менендес.

Гарднер вважає, що Росія відповідає цьому визначенню.

"Подивіться на те, що Росія зробила в останні роки - вона надала допомогу режиму Асада в Сирії, який вбиває невинних людей, і сама стала причетна до цих вбивств, вона займалася отруєннями в Європі, фактично здійснивши хімічну атаку. Це режим, який використовує терор для здійснення своїх політичних цілей", - сказав сенатор.

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Рішення Держдепартаменту США про визнання країни спонсором тероризму тягне за собою низку жорстких політичних і економічних санкцій, які включають контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, накладення фінансових та інших обмежень.

Зараз у списку країн-спонсорів тероризму чотири держави - Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.