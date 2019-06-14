У Лефортово український моряк Беспальченко займається спортом і англійською — адвокат

Український моряк Віктор Беспальченко сидить у старій камері без гарячої води, але в гарному настрої.

Про це повідомила його адвокат Оксана Опаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Відвідала в СІЗО Лефортово свого підзахисного Віктора Беспальченка. Віктор перебуває в гарному настрої, наскільки це можливо в умовах сьогодення. Разом з сусідом займається спортом. Також продовжує вивчати англійську мову", - розповіла Опаренко.

За її словами, під час зустрічі Віктор жартував, згадував про дім і батьків, дзвінки і побачення з якими йому не дозволені.

"Просив передати батькам і рідним, що любить і сумує. Щоб не хвилювалися за нього", - написала адвокат.

Розповідаючи про умови проживання в камері свого підзахисного, Опаренко повідомила, що він "перебуває у старій камері, де немає гарячої води, але сподівається, що невдовзі переведуть до камери з ремонтом".

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси в Маріуполь, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня строк тримання під вартою всім захопленим морякам.

Суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів за позовом України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.