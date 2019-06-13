Геращенко отримала листи від моряків: Хлопці вірять, що Україна їх витягне

Перший заступник Голови Верховної ради Ірина Геращенко отримала листи від військовополонених моряків, яких незаконно утримує РФ.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Отримала листи від військовополонених моряків, незаконно утримуваних РФ в “Лефортово”. Від капітана Дениса Гриценка, його колег Богдана Головаша, Юрія Без’язичного, Віктора Беспальченка. Листи морякам я написала ще в грудні 2018, наскільки розумію з відповідей, тюремна цензура передала їм їх тільки наприкінці березня... Мені їх відповіді також йшли 2 місяці — з квітня”, — зазначила Геращенко.

Вона розповіла, що моряки дякують українцям за підтримку, але переживають за свої родини, яким зараз найважче, і просять підтримувати їхніх рідних.

“Хлопці пишуть, що листи українців допомагають їм тримати бойовий дух. Що у вільний час багато читають і вчать іноземні мови. Що дуже сумують за рідними, за морем і хвилями, й вірять, що Україна їх витягне”, - зазначила політик.

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Вона закликала всіх небайдужим писати листи полоненим морякам на адресу: 111020 Россия, Москва ул Лефортовский вал, дом 5.ФКУ СИЗО - 2 УФСИН.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня термін тримання під вартою всім захопленим морякам.

Суд ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.