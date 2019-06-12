Українська делегація у ПАРЄ просить Зеленського долучитися до боротьби проти повернення РФ

Українська делегація у ПАРЄ закликає Президента Володимира Зеленського, Адміністрацію Президента та Міністерство закордонних справ долучитися до боротьби проти повернення Росії у Парламентську асамблею Ради Європи.

Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко під час прес-конференції в Укрінформі.

“Ми би хотіли звернутися до Президента Зеленського як українська делегація — тут є я, Марія Іонова (народний депутат-член делегації — ред.), є відповідне звернення від голови делегації пана Ар’єва з такою пропозицією: нам потрібне зараз уже серйозне залучення до цієї проблеми у тому числі Адміністрації Президента нового, у тому числі МЗС! Тут уже треба демонструвати спільну позицію і сигналізувати нашим партнерам з Франції, Німеччини про загрози руйнації Ради Європи”, - підкреслила вона.

Парламентарій також закликала під час візитів до Франції і Німеччини, які, за її словами, плануються цього місяця, порушувати перед партнерами питання координації зусиль делегацій у ПАРЄ, звільнення українських заручників і політв’язнів, тиску на РФ.

Крім того, Геращенко просить Президента знайти у своєму графіку час для зустрічі з українською делегацією у ПАРЄ для “звірки годинників” й активнішого підключення до роботи МЗС і АП.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції 24 червня.

Фото: Ellen Wuibaux/Council of Europe