ПАРЄ навіть після повернення делегації Росії може зберегти для неї санкції — Клімкін

Парламентська асамблея Ради Європи навіть у разі схвалення резолюції, яка відкриє російській делегації шлях до повернення в організацію, може застосувати обмежувальні заходи для депутатів від РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у колонці для "Європейської правди".

"Тиждень тому регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, який розглянуть 24 червня, у перший же день літньої сесії. У цьому документі РЄ з хлібом-сіллю у низькому уклоні запрошує Росію повернутися... Це – занепад Ради Європи. Мені сумно спостерігати за цим падінням поважної організації... Стоячи над прірвою (де опинилася через бажання допомогти Росії та отримати свої гроші), Рада Європи все ще має можливість зробити крок назад. Врятувати і обличчя, і власну репутацію", - зазначив він.

Клімкін акцентував, що, навіть ухваливши у нинішньому вигляді резолюцію про власну капітуляцію перед РФ, ПАРЄ все одно збереже можливість застосувати до російських депутатів деякі обмежувальні заходи. Це, зокрема, позбавлення таких прав: вносити проекти резолюцій та рекомендацій, вносити письмові декларації, бути доповідачем, ініціювати термінові та поточні дебати тощо, представляти Асамблею в інших органах РЄ та на інших міжнародних заходах.

"І якщо Рада Європи хоча би трохи дбає про репутацію, то по максимуму використає той санкційний інструментарій, який матиме. Одним словом, навіть за сумного для нас розвитку подій, санкції щодо Росії в Асамблеї можуть бути відновлені", - наголосив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції 24 червня.