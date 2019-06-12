Київ у разі повернення росіян до ПАРЄ змінить підхід до участі в Раді Європи — Клімкін

Міністерство закордонних справ України у разі повернення російської делегації до ПАРЄ більш прагматично підходитиме до участі у Раді Європи.

Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у колонці для "Європейської правди".

"Якщо Росія отримає омріяну індульгенцію, не зробивши жодних поступок, то наші підходи до участі у Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе. Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів, проте не буде підтримувати кроки, які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів", - зазначив він.

За словами Клімкіна, для України ймовірне повернення російської делегації до асамблеї майже на російських умовах не стане кінцем світу, але означатиме потенційний кінець довіри до Ради Європи.

"Успішне відпрацювання цього російського трюку в Раді Європи відкриє можливості для його апробації на інших міжнародних майданчиках, наприклад Мінському. І саме це я мав на увазі, коли казав, що наші міжнародні партнери, у разі повернення РФ до ПАРЄ, нестимуть частку відповідальності за деградацію "Мінська", - резюмував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції 24 червня.