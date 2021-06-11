Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні на $150 мільйонів

Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні на $150 мільйонів

Укрінформ
Мініоборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні - пакет на суму 150 мільйонів доларів, який включає протиартилерійські радари та безпілотники.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Сьогодні міністерство оголошує про новий пакет допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів в рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України, щоб допомогти ЗСУ зберегти територіальну цілісність своєї країни й поліпшити оперативну сумісність з НАТО", - сказав Кірбі під час брифінгу.

Пакет включає надання двох протиартилерійських радарів, кількох безпілотних літальних систем, а також засобів захисту зв’язку. "Він доповнить пакет вартістю 125 мільйонів доларів, про який було оголошено у березні", - уточнив Кірбі.

Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу в сфері безпеки, включаючи летальну зброю.

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Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за допомогу.

"Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків"", - написав Зеленський у Твіттері.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня глави міноборони США, Британії, Канади, Литви й Польщі у віртуальному режимі обговорили ситуацію навколо України, а також потенційні можливості  підтримки нашої країни у сфері безпеки й оборони.

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