Байден буквально запевнив у повній підтримці України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський задоволений телефонною розмовою з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом та розраховує обговорити об'ємний двосторонній порядок денний тет-а-тет у липні.

Про це він заявив в коментарі інтернет-виданню "Українська правда", повідомляє Укрінформ.

"Учора у мене була чудова розмова з Президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що в України і США "об'ємний двосторонній порядок денний", який обговорить із Президентом Байденом наприкінці липня в США тет-а-тет.

"У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері", - наголосив Президент.

Водночас він окремо висловився щодо виправлення пресрелізу ОП щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО.

"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – сказав Зеленський.

На його думку, значно важливіша максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім у липні.