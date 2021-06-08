Запрошення Зеленського до Байдена спростовує «вкидання» про перешкоди в контактах – Корнієнко

Запрошення Президента України Володимира Зеленського від Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена відвідати Вашингтон у липні цього року стане продовженням змістовних контактів двох держав.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу «СН», про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Особиста розмова лідерів стане продовженням змістовних контактів наших держав. Це запрошення повністю спростовує всі «вкиди» та чутки з приводу того, що нібито є якісь перешкоди для контактів між президентами. Немає і не було жодних перешкод», - заявив Корнієнко.

За його словами, не випадково напередодні розмови між Байденом і Зеленським в українських медіа поширювали фейк, що контактам між главами держав заважає особиста історія звільнення Андрія Коболєва з Нафтогазу.

«Українські медіа зробили «сенсацію» з нуля. Можливо, з чиєюсь корисливою допомогою. Запрошення Президента Зеленського є доказом того, що всі, хто поширював ці повідомлення, просто поширювали брехню», - заявив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім цього літа.