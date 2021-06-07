Російські «глушилки» атакують дрони ОБСЄ на підконтрольній Україні території

Збройні формування РФ застосовують засоби радіоелектронної боротьби для інформаційно-пропагандистської кампанії для дискредитації Збройних сил України та перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на території Донецької та Луганської областей.

Про це заявляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає Укрінформ з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

«Основні зусилля окупантів при застосуванні засобів РЕБ спрямовані на глушіння керуючого сигналу БпЛА безпосередньо над підконтрольною уряду України територією в місцях зльоту та посадки літальних апаратів Місії в районі населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та Бахмут, що має на меті дискредитацію ЗСУ в очах СММ ОБСЄ та міжнародних партнерів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що враховуючи високу ефективність безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії типу S-100, російсько-окупаційні війська систематично перешкоджають їхньому застосуванню. Внаслідок цього, протягом березня-квітня три літальні апарати Місії були виведені з ладу і їх польоти були відкладені майже на місяць.

За оцінкою української сторони СЦКК, активна діяльність російських комплексів РЕБ зафіксована в районах населених пунктів Донецьк, Горлівка, Первомайськ, Безіменне. «Звідси окупантами створюється значна за площею зона глушіння керуючого сигналу БпЛА СММ ОБСЄ, в першу чергу дальнього радіусу дії. Це дозволяє перешкоджати їх польотам фактично вздовж всього маршруту. Найбільш інтенсивні перешкоди встановлюються безпосередньо під час посадки на підконтрольній Україні території», - сказано в повідомленні.

Підтвердженням цього є черговий факт фіксації 1 червня 2021 року технічними засобами СММ ОБСЄ комплексу РЕБ російського виробництва РБ-636 «Свєт-КУ» на тимчасово окупованій території. Комплекс прийнятий на озброєння ЗС РФ у 2012 році.

Також БпЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ фіксували комплекси РЕБ Р-330Ж «Житель», Р-934Б «Синиця», РБ-636 «Свєт-КУ», РБ-341В «Леєр-3».

Технічні характеристики комплексів РЕБ, що застосовуються Росією на тимчасово окупованих територіях, забезпечують створення перешкод системам управління БпЛА Місії на дальність близько 50 км.

Разом з тим, враховуючи особливості комплексу РБ-341 «Леєр-3», який може бути застосований з повітряного носія, зокрема БпЛА «Орлан-10», дальність дії засобів РЕБ може бути значно більшою і досягати 120 км.

Українська сторона СЦКК зауважує, що суттєва активізація засобів РЕБ противника покликана відкоригувати невтішні для російсько-окупаційних військ показники перешкоджанням діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території та перекласти відповідальність на українську сторону.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня українська сторона СЦКК повідомила, що окупанти здійснили дистанційне мінування околиці Майорського.

Фото: ОБСЄ