У зоні ООС окупанти сім разів порушили «тишу», втрат немає
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
"Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь із ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Фото: mil.gov.ua