У зоні ООС окупанти сім разів порушили «тишу», втрат немає

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Україна поінформувала ОБСЄ, де розміщені російські «глушилки» на лінії зіткнення

У районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь із ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення Радбезу щодо ОРДЛО

Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.