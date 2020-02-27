Україна в ОБСЄ: На Донбасі знову зафіксували російські комплекси РЕБ для "глушіння" дронів

Чергове виявлення Місією ОБСЄ на Донбасі новітніх російських комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) свідчить про продовження зусиль Росії з "глушіння" безпілотників СММ та перешкоджання її роботи на окупованих територіях.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 27 лютого, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Неважко зрозуміти, чому російська сторона настільки категорична у своєму небажанні повертати контроль над кордоном уряду України. Якщо це буде зроблено, то російське важке озброєнням та системи озброєння не зможуть надходити в Україну. І тут я хочу звернути вашу увагу на нещодавнє виявлення Спеціальною моніторинговою місією трьох комплексів радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синиця" та РБ-636 "Свєт-КУ") та активну радіолокаційну станцію (1РЛ134 "Дунай") біля окупованої Росією Вербової Балки", - заявив він.

Дипломат підкреслив, що використання таких систем "глушіння" сигналів БПЛА Місії ОБСЄ у поєднанні з залякуванням спостерігачів для запобігання запуску ними міні-БПЛА "залишається важливим елементом триваючих зусиль Росії щодо перешкоджання діяльності СММ в окупованих районах Донбасу".

Окремо очільник української місії при ОБСЄ вказав на обмеження свободи пересування спостерігачів ОБСЄ на окупованих територіях. Так, згідно з даними СММ, з початку року Місія зазнала "обмеження своєї свободи пересування 169 разів, в тому числі 163 рази у непідконтрольних уряду районах".

Як відомо, 16 лютого безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії зафіксував 3 комплекси радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синиця" та РБ-636 "Свєт-КУ") та функціонуючу радіолокаційну станцію (1РЛ134 "Дунай") біля н. п. Вербова Балка (непідконтрольний урядові, 28 км на південний схід від Донецька).

Фото: mil.in.ua