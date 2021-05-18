Хомчак на Військовому комітеті НАТО: Росія тримає біля України 80 тисяч особового складу

Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля кордону з Україною.

Також в Азово-Чорноморському регіоні перебувають російські кораблі й катери, заявив головнокомандувач Збройних Сил генерал-полковник Руслан Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Генштабу у Фейсбуці.

"Незважаючи на заяву міністра оборони РФ про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною. Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії", – сказав Хомчак.

За його словами, це дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України.

Також головнокомандувач не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, РФ може використати територію та інфраструктуру інших держав.

Окрім того, він зауважив, що потенційну загрозу становить проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі «Захід – 2021».

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Водночас головнокомандувач ЗСУ закликав сформувати системний і консолідований підхід щодо нейтралізації російських викликів і загроз в контексті обстановки, яка склалася "на українському напрямку, де Україна вже восьмий рік перебуває на передовій боротьби з імперськими амбіціями Москви".

"Фактично кожен день приносить нам ознаки нової «холодної» війни. При цьому мова вже йде про потенційні конфлікти, які можуть виникнути не лише на теренах Європи, а й в Арктиці, на Близькому Сході, Північній та Центральній Африці, Середземномор’ї тощо. Усюди, де Росія демонструє агресивні амбіції та військову міць, провокує нестабільність та створює зони напруги", – наголосив Хомчак.

У свою чергу головний маршал авіації сер Стюарт Піч, голова Військового комітету НАТО і старший військовий радник Генерального секретаря Альянсу відзначив, що Росія продовжує свою модель агресивних дій з дестабілізації, включно з постійним порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності та посиленням на українському кордоні.

"Хоча ми спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ поблизу кордону, там залишаються десятки тисяч, зі зброєю та технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включно з обмеженням доступу до Азовського моря через Керченську протоку", - підкреслив він.

Начальники штабів збройних сил країн НАТО зустрілися у Брюсселі з головнокомандувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком та обговорили ситуацію з безпеки, що склалася в Україні та навколо неї після нарощування Росією своїх військ біля українських кордонів.

Про це журналістам у Брюсселі за підсумками зустрічі повідомив голова Військового комітету НАТО британський маршал авіації Стюарт Піч, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні по обіді начальники штабів країн-союзниць зустрілися з українським та грузинським колегами. Росія продовжує демонструвати постійну тенденцію дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету та територіальної цілісності України і Грузії», - сказав голова Військового комітету Альянсу.

Він зауважив, що під час дискусії з генерал-полковником Хомчаком військові керівники країн-союзниць обговорили ситуацію в Україні та навколо неї, а також хід реформ у Збройних силах України.

«Начальники штабів нашого Альянсу підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і обговорили майбутнє співробітництво в Чорному морі та навколо нього. Військовий комітет закликав Україну продовжувати імплементацію головних реформ, розбудувати безпеку та стабільність для всіх українців», - додав Піч.

Як повідомлялося, ситуація з безпеки, що склалася після нарощування російських військ на кордонах з Україною, викликає глибоке занепокоєння союзників по Альянсу. Ця проблема, як очікується, буде однією з тем для обговорення під час наступного саміту НАТО, який запланований на 14 червня у Брюсселі. Головними темами майбутньої зустрічі буде розвиток солідарності та оборонних спроможностей Альянсу на період до 2030 року та подальше зміцнення трансатлантичних зв’язків.

Усупереч заявам про відведення військ від кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула в Крим десантно-штурмові підрозділи, а також бронетехніку та артилерію.

Фото: Генштаб ЗСУ