Росія прикривається пандемією для невідкриття КПВВ – Україна в ОБСЄ

Росія використовує пандемію COVID-19 як привід, щоб не відкривати КППВ на лінії зіткнення, обмежуючи пересування населення та Місії ОБСЄ.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає кореспондент Укрінформу.

"Як вам добре відомо, український уряд відкрив два додаткові КПВВ у Золотому та Щасті і модернізував інфраструктуру в існуючих КПВВ. Російська окупаційна адміністрація відмовляється діяти аналогічним чином, незважаючи на очікування та потреби місцевого населення", - заявив український посол.

Він вказав на звіт СММ ОБСЄ минулого тижня, у якому спостерігачі поспілкувалися з мешканцями як окупованих районів, так і підконтрольних уряду територій Донбасу. Люди заявили, що вони бажають якнайскорішого відкриття блокпостів на непідконтрольній уряду території біля Золотого та Щастя, щоб мати змогу "відвідувати сім'ї, кладовища та продавати свою сільськогосподарську продукцію".

Крім того, як йдеться в іншому звіті СММ, 4 січня спостерігачі поспілкувалися з парою, яка мала намір відвідати хвору матір жінки у підконтрольному уряді районі і була примушена російською окупаційною адміністрацією підписати заяву про неповернення на окуповані райони до покращення епідеміологічної ситуації. У подальшому ця пара планувала повернутися назад через територію РФ, оскільки рух людей на кордонів між окупованим Донбасом та Росією відбувається безперешкодно.

"Це доводить, що пандемія COVID-19 використовується російською стороною лише як привід для обмеження руху населення через лінію зіткнення. Те ж саме стосується і Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Крім того, Україна відкрила ще у листопаді 2020 року КПВВ у Золотому та Щасті у рамках виконання домовленостей Нормандського саміту у Парижі та домовленостей за результатами консультацій у Тристоронній контактній групі, які передбачали одночасне відкриття двох КПВВ на Луганщині задля забезпечення гуманітарних потреб. Втім, російська сторона не стала виконувати цю домовленість.