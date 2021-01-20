Голова ОБСЄ відвідала пункт пропуску «Золоте» на Донбасі

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала КПВВ у Золотому в ході візиту на Донбас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

«В рамках візиту на Луганщину Анн Лінде відвідала КПВВ у Золотому, де також було проведено виїзну нараду віцепрем‘єр-міністра України Олексія Резнікова із головою Луганської ВЦА Сергієм Гайдаєм та Донецької ВЦА Павлом Кириленком», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, КПВВ у Золотому разом із новим КПВВ у Щасті Україна відкрила ще у листопаді 2020 року в рамках виконання домовленостей Нормандського саміту у Парижі та домовленостей за результатами консультацій у Тристоронній контактній групі, які передбачали одночасне відкриття двох КПВВ на Луганщині задля забезпечення гуманітарних потреб.

За інформацією пресслужби, Лінде відзначила роботу України в контексті виконання домовленостей Нормандської четвірки та консультацій у ТКГ, констатувала бажання України завершити війну та висловила підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, в тому числі включаючи АР Крим та м. Севастополь.

Також, за даними міністерства, Резніков обговорив із головами Донецької та Луганської ВЦА плани щодо відкриття на КПВВ у Золотому та інших КПВВ на Донеччині та Луганщині багатофункціональних сервісних центрів за аналогом Щастя та Новотроїцького, де розміщено ЦНАП, відділення банку, поштове відділення, магазин супутніх товарів, аптека і медпункт, кімната матері та дитини тощо.

Такі сервісні центри будуть відкриті на всіх КПВВ на лінії дотику та адмінмежі з АР Крим до кінця року.

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У пресслужбі також нагадали, що робота КПВВ досі блокується з боку збройних формувань РФ і підконтрольних Росії окупаційних режимів.

Окрім того, в рамках візиту до Луганщини Лінде обговорила з керівниками Донецької та Луганської ВЦА питання соціального та гуманітарного характеру, торкнулися питань економічного розвитку та інвестицій у розвиток областей. Окрім того, Лінде цікавилася дотриманням режиму тиші з боку підконтрольних РФ окупаційних режимів, а саме кількістю обстрілів.

Під час зустрічі з військовими Лінде обговорила питання безпеки, в тому числі в рамках роботи відповідної робочої групи Тристоронньої контактної групи (Україна, як країна проти якої чинять збройну агресію; Росія, як країна-агресор та ОБСЄ - як модератор) тощо.

В рамках візиту голова ОБСЄ зустрілася і зі співробітниками місії Міжнародного комітету Червоного Хреста та представниками неурядових організацій.

За даними Мінреінтеграції, до складу делегації з боку Швеції увійшли також посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, керівник робочої групи ОБСЄ Петра Лерке, директор Департаменту Східної Європи МЗС Швеції Андреас Бекерат, радник Посольства Катя Іда Салсбек, радник делегації Швеції в ОБСЄ Фредерік Нордін, політичний радник чинної голови ОБСЄ Самі Машіаял, спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау, глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Як повідомляв Укрінформ, чинна голова ОБСЄ Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом. У середу, 20 січня, вона з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вилетіла у зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Раніше, у березні 2020 року, Лінде вже перебувала з візитом в Україні як міністра закордонних справ Швеції. Тоді вона відвідала КПВВ «Станиця Луганська».

Фото: mtot.gov.ua